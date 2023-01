Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | colpo dell’Unterland che batte Jesenice Bene anche Cortina

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Grandein questo avvincente sabato disu. I cavaliers infatti dopo la sconfitta dell’esordio contro il Ritten hanno vinto in trasferta per 3-5 l’importantissimo match contro la corazzatavalido per la fase vincitori del Campionato2022-. La squadra altoatesina ha condotto una partita molto solida, equilibratissima soprattutto nei primi 31 minuti. I padroni di casa infatti mettono il musetto davanti per prima con Polcs (9:27), salvo poi essere raggiunti dal team italiano con Markkula (18:38). Nel secondo periodo gli ospiti vanno all’assalto, trovando l’1-2 con Kokokska (00:26). Ma gli sloveni non ci stanno, pareggiando dopo soli venti secondi con Serensen (00:46) e allungando dopo cinque giri ...