Highlights Tortona-Scafati 79-74 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023)domina dall’inizio alla fine e contiene la rimonta finale divincendo 79-74 nella 16ª giornata tornando alla vittoria dopo la sconfitta in trasferta a Milano. Filloy trascina i suoi al successo con 17 punti e 2 rimbalzi. Non bastano i 34 punti combinati da Okoye e Stone per evitare la terza sconfitta in fila in campionato. SportFace.