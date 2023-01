Highlights e Interviste – Primavera | Fiorentina vs Napoli 2-1

Leggi su seriea24

In campo, allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino, laafftonta il. Subito in vantaggio la squadra di Aquilani con Toci che finalizza una giocata di Distefano, viene raggiunta ad inizio ripresa dalla rete di Sahli. Viola in dieci per l'espulsione di Favasuli nel secondo tempo, bravi però a resistere e colpire a tempo scaduto con Vitolo. Gli HiglightsvsMercoledì 25 gennaio i giovani viola giocheranno a Monza la finale di Supercoppacontro l'Inter.