Highlights e gol Monterosi-Crotone 1-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Gara non molto intensa atrache termina con un pareggio per 1-1 nella gara diC. Match che si sblocca al 42? con Chiricò. Ospiti che rimangono in controllo del match per tutto il resto del tempo, ma in pieno recupero, al minuto 90’+2?, Costantino trova a sorpresa il gol del pareggio per i padroni di casa. Ecco glidel match. SportFace.