Highlights e gol Juventus-Atalanta 3-3 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilcon glie i gol di3-3, match valido per la diciannovesima giornata di. All’Allianz Stadium in un’atmosfera molto tesa la sblocca subito Lookman su papera di Szczesny, poi la rimonta bianconera con Di Maria su rigore e Milk. Nella ripresa arriva il gol di Maehle, quindi Lookman e gli risponde Danilo su punizione. Di seguito ecco le immagini della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Sky Sport

Gasperini La cronaca di Spezia - Roma ( GLI) vedi anche Tra Roma e Zaniolo è rottura: rifiutata la convocazione per lo Spezia La partita si sblocca nel finale del primo tempo con un...Nella gara della 21ª giornata di Premier League, l'Arsenal batte il Manchester United per 3 - 2 e consolida il suo primo posto in classifica. In ... Salernitana-Napoli 0-2: video, gol e highlights Dopo dieci gare senza vittorie, l’Udinese ritrova i tre punti. Lo fa sul campo di una Sampdoria che invece incappa nella quarta sconfitta consecutiva..Mourinho approda in zona Champions raggiungendo momentaneamente l'Inter a quota 37 punti e staccando Atalanta e Lazio. Al Picco Dybala ispira il vantaggio di El Shaarawy, titolare al posto dell'acciac ...