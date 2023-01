HIGHLIGHTS | Danilo salva Allegri | è pari show tra Juventus e Atalanta

Sky Sport

... Milik 34' (J), Maehle 46' (A),65' (J) JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny;, Bremer, ... Gasperini La cronaca di Spezia - Roma ( GLI) vedi anche Tra Roma e Zaniolo è rottura: ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e ... Juventus-Atalanta 3-3: gol e highlights: Di Maria e Lookman protagonisti, finisce pari Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will likely match up for the final time as PSG travel to Saudi Arabia to take on the Riyadh All-Stars for a friendly match in the Middle Eastern nation's capital.Max Allegri looks on as Napoli pick Juventus apart. Having won eight consecutive games, Juventus had climbed into second place in the Serie A table and there was growing optimism that they had turned ...