HIGHLIGHTS Caprari salva il Monza | il Sassuolo non sa più vincere

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nell’unica gara domenicale delle 15, ilallunga la sua striscia positiva in campionato, mentre i neroverdi non riescono aFerrari illude,risponde.è tutta nelle reti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sky Sport

.... Entrambe le squadre hanno le occasioni per vincerla: Berardi ne ha due clamorose, ma anche Gytkaer e Colpani sprecano la palla match. Un punto per parte. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI...Il video dei gol e deglidi Monza - Sassuolo , match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di ...Augusto e nella ripresa trovano il gol del pareggio con una gemma di. ... Monza-Sassuolo 1-1, decidono i gol di Ferrari e Caprari Finisce in parità Monza-Sassuolo, Nel primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio con Ferrari che risolve con il ginocchio un angolo di Traorè dopo un velo di Frattesi. Traversa di Laurentiè che manca ...Monza - Sassuolo 1-1 highlights e gol: a Ferrari risponde Caprari, termina in pareggio la sfida delle 15 di questa domenica di Serie A ...