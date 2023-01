“Hai rubato il mio look!” | Maria De Filippi e Sonia Bruganelli vestite uguali

Leggi su biccy

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono passati ormai due anni dall’ultimo articolo della mia rubrica trash “str**a, haiil mio” (qua tutti gli articoli da recuperare) e quale occasione migliore di questa per farla tornare? Questa volta a rubarsi i look non sono state icone della moda come Chiara Ferragni o Kim Kardashian, né cantanti come Baby K ed Elettra Lamborghini; bensì due volti della televisione comeDe. La moglie di Paolo Bonolis l’ha sfoggiato l’anno scorso durante una puntata del Grande Fratello Vip, mentreDecon quell’abito è andata in onda ieri sera in occasione del terzo appuntamento di C’è Posta Per Te. Nello specifico si tratta di un mini dress nero con dei dettagli bianchi di Alexander McQueen dal valore di ...