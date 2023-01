Haaland | numeri da record | superati i capocannonieri dello scorso anno… con 18 partite in meno

(Di domenica 22 gennaio 2023) Con la tripletta al Wolverhampton, l’attaccante del Manchester City Erlingè salito a quota 25 gol nella classifica marcatori.irreali per il talento norvegese, specialmente considerando che siamo circa a metà campionato con sole 20giocate. A certificare ulteriormente il suo impatto con il campionato inglese, c’è un paragone con la scorsa stagione. Nel 2021/2022, ifurono Momo Salah e Heung-Min Son, autori di 23 gol. Con ben 18inli ha già. A dirla tutta, l’ex Borussia Dortmund ha già superato in termini di gol gli ultimi 7. Non resta che scoprire quante reti potrà segnare da qui a fine stagione Erling, che non sembra intenzionato a fermarsi. ...

Corriere dello Sport

alias cyborg oppure alieno norvegese . Non la si può pensare diversamente davanti a certi: 31 gol in tutte le competizioni al 22 gennaio in 'appena' 26 presenze . E se si guarda alla ...C'è un dato che però impressiona più di ogni altro:ha segnato la quarta tripletta nella massima serie inglese (dopo quelle contro lo United , il Nottingham Forest e il Crystal Palace ) a ... Haaland ha già strappato un record a Ronaldo in Premier: numeri incredibili Erling Haaland è salito a quota 25 gol in questa Premier League con l'ennesima tripletta, quella arrivata oggi pomeriggio all'Etihad contro il ...Il bomber norvegese firma il successo della squadra di Guardiola contro il Wolverhampton e si porta il pallone a casa. Pareggio senza reti tra Leeds e Brentford ...