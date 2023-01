Guida ubriaca col figlio in auto | causa un incidente e scappa

La Repubblica

Una donna di 31 anni è stata denunciata e sanzionata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza dopo che, al volante di una utilitaria, ha provocato un incidente e si è poi allontanata insieme al figlio di due anni e mezzo che era in auto con lei. L'episodio si è ... Nel procedere con i controlli documentali, emergeva, inoltre, la mancata copertura assicurativa del veicolo nonchè il possesso di patente discaduta di validità. Per la conducente si ...