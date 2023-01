Guerriglia ultras a Pagani tra scontri e fiamme | l' emergenza non sono i rave

Il Riformista

Evidentemente l'emergenza non erano i rave: violenti scontri tra tifoseriesi sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese - Casertana, derby campano ...dallafra ......hanno effettuato alcune cariche e disperso i teppisti che cercavano il contatto tra gli... L'ennesima vergogna a poche settimane dallafra tifosi del Napoli e quelli della Roma. ... Guerriglia tra tifosi in città: scontri e bus in fiamme nel derby Paganese-Casertana Volenti scontri tra tifoserie ultras si sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana, derby campano di serie D. Un bus in fiamme ...Immagini spaventose prima della partita Paganese-Casertana di Serie D: guerriglia in strada e un autobus dato alle fiamme. La condanna delle società calcistiche e della politica ...