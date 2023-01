Guerra Russia Ucraina | crepe nella Nato Zelensky | “Berlino ci fa morire”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il presidente ucraino: «L’indecisione tedesca uccide gli ucraini, dateci subito i tank». Polonia e Regno Unito in pressing. Ma l’America non manda i suoi Abrams

Intanto, gli Stati Uniti stanno consigliando all'Ucraina di aspettare a lanciare l'offensiva finale contro lafino a quando non sarà disponibile l'ultimo pacchetto di armi americane e non sarà ...Ma perché agli ucraini servono tanto dei tank "L'unico successo delladella, da quando ha aggredito l'Ucraina il 24 febbraio di un anno fa - risponde l'esperto di geopolitica David ...Sul campo offensiva russa a Zaporizhzhia. Intanto il Cremlino riferisce di aver condotto esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca.Kaliningrad è un angolo unico della vecchia Europa in Russia. Qui visse e fu sepolto l'autore della “Critica della ragion pura”, il filosofo Immanuel Kant. Anticamente la città faceva parte della Prus ...