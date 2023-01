Guardie svizzere | il 22 Gennaio 1506 inviato il primo contingente

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il 22lefanno per la prima volta comparsa nello Stato Pontificio. Centocinquanta mercenari di nazionalità elvetica, capitanati da Kaspar Von Silenen (già a capo di altri gruppi di mercenari), entrano all’interno dello Stato pontificio per servire Papa Giulio II. Da quel momento in poi sono passati più di cinque secoli e lesono sempre rimaste nel Vaticano, in una simbiosi e alleanza che continua incessantemente, breve riassunto della sua centenaria storiaLefurono fondate da Papa Giulio II e sono l’ultimorimasto di questo particolare corpo armato, ...

Famiglia Cristiana

Accadde Oggi 1506 - Entrano in servizio a Roma le prime. Papa Giulio II Della Rovere chiede alla Dieta della Confederazione svizzera, di arruolare soldati, per vigilare ...Qui prendo il caffè alla macchinetta, mangio a mensa con gli altri, dico messa tutti i giorni e scherzo con le. Sul mio pianerottolo c'è sempre una guardia svizzera. Un giorno gli ho ... «Meglio perdere una vocazione che rischiare un candidato non ... L'avvocato Laura Sgrò parla del suo libro "Sangue in Vaticano", che racconta della morte della guardia svizzera Cedric Tornay, del comandante Alois Estermann e della moglie di questi ...L'uomo, di 54 anni, aveva fatto perdere le sue tracce in Italia dall'aprile del 2013. Rintracciato grazie alle indagini della Procura generale di Perugia ...