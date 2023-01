Grazia parziale per ex guardia giurata di Torchiarolo | il presidente della Repubblica gli toglie sei anni di reclusione Accolta l' istanza della figlia di Crocifisso Martina

(Di domenica 22 gennaio 2023)è in carcere a Matera. Deve scontare quattordicidiper omicidio volontario. Una notte del 2007,in servizio, intervenne per un tentato furto ad una stazione di servizio di Trepuzzi. Sparò un colpo, il proiettile rimbalzò contro il metallo e raggiunse, uccodendolo, uno dei presunti ladri. Ladi Crocifissiha inviato alla domanda diper l’ex. Sergio Mattarella ha ridotto, motu proprio, di seila pena per l’uomo in carcere. Potrà uscire nel 2026 anziché nel 2036, fruendo anche di sconti di pena. Ne ...

