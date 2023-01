(Di domenica 22 gennaio 2023) "era un. Era un, non era intelligente. Era solo un violento . Per essere un capo non devi essere violento, devi essere intelligente ". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro...

...di Palermo De Lucia che parla di " borghesia mafiosa " o del principe dei blitz Nicolache dice con sarcasmo abbiamo arrestato duecento presunti innocenti, irridendo alla riforma...Così Nicola, ospite di ' Accordi&Disaccordi ', il talk politico in onda su Nove condotto ... può voler dire anche 'il giorno in cui finisce l'uomoTerra'. - ha proseguito - Mentre tutti ... Gratteri sulla Mafia: "Riina era un cretino e la 'ndrangheta ne ha approfittato" " Riina era un cretino . Era un cretino, non era intelligente. Era solo un violento . Per essere un capo non devi essere violento, devi essere intelligente ...