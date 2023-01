Grassani | «La Juventus rischia ulteriori penalizzazioni per gli stipendi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’avvocatoesperto di diritto sportivo è intervenuto sulla sanzione di 15 punti di penalizzazione inflitte alla. Raggiunto dal Messaggero,ha provato a leggere fra le righe della sentenza pronunciata dalla Corte federale d’Appello. Sul perché le altre società e soggetti coinvolti non sono stati puniti: «Probabilmente perché le carte provenienti dalla Procura della Repubblica di Torino non hanno evidenziato, negli altri club, l’elemento psicologico e il contributo volontario a quello che potrebbe essere stato ritenuto un vero e proprio sistema. In altre parole, non esiste prova che gli altri club fossero consapevoli concorrenti del club bianconero. Non si dimentichi che trattavasi di un ricorso per revocazione e, dunque, per incidere sulle decisioni già assunte e passate in giudicato, era necessario un fatto ...