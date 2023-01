«Grandi dimissioni» |  oltre un milione e mezzo  di persone ha lasciato  il lavoro negli ultimi 9 mesi

Corriere della Sera

La fotografia arriva dagli ultimi dati trimestrali sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro Negli Stati Uniti è ormai noto come "Great resignation", le. In Italia non è della stessa portata ma di certo, dopo la pandemia, il fenomeno delledal lavoro si fa sempre più spazio. Continua così ad aumentare il numero di coloro ...Negli Stati Uniti è ormai noto come "Great resignation", le. In Italia non è della stessa portata ma di certo, dopo la pandemia, il fenomeno delledal lavoro si fa sempre più spazio. Continua così ad aumentare il numero di coloro ... «Grandi dimissioni», in 9 mesi oltre un milione e mezzo hanno lasciato il lavoro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Negli Stati Uniti è ormai noto come “Great resignation”, le grandi dimissioni. In Italia non è della stessa portata ma di certo, dopo la pandemia, il fenomeno delle dimissioni dal lavoro si fa sempre ...