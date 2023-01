Grande Fratello Vip | Luca è sincero con Nikita | Come amico io sono qua | per tutto il resto non ci sono

Isa e Chia

Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti più amati e apprezzati della settima edizione delVip . A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato l'ex naufraga Mercedesz Henger che, in un'intervista rilasciata a Novella 2000, ha detto la sua anche sulla storia d'amore ...Avendo avuto molti dubbi sulle reali intenzioni dell'influencer, Nikita prova a fargli capire il suo punto di vista e commenta: 'La criticità che io concepivo non mi dava un senso di chiarezza'. '... Gf Vip 7, Oriana Marzoli si dichiara a Daniele Dal Moro Daniele si confida con Wilma sul suo rapporto con Oriana Marzoli, ammettendo le sue paure per il futuro della coppia ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...