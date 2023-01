Gran Bretagna | tre giorni di celebrazioni per l’incoronazione di re Carlo

(Di domenica 22 gennaio 2023) LONDRA – Arrivano da Buckingham Palace nuovi dettagli suldel reIII d’Inghilterra che si svolgerà da sabato 6 a lunedì 8 maggio. In un comunicato la casa reale spiega che la celebrazione includerà un concerto aperto al pubblico al Castello di Windsor. La cerimonia ufficiale di sabato 6 avrà luogo nell’Abbazia di Westminster, sarà preceduta dalla ‘Processione del Re’ – che condurràda palazzo reale al luogo sacro- sarà presieduta dall’arcivescovo di Canterbury e il servizio – si spiega – rifletterà “l’attuale ruolo del monarca e guarderà al futuro, mantenendo le radici nelle tradizioni e nelle glorie del passato”. Si sa già che– che dovrebbe optare per la divisa da ammiraglio – ha già fornito indicazioni per una cerimonia più sobria, veloce e meno ‘affollata’ di quelle del passato. Il ...

Il Sole 24 ORE

