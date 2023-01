Governo | Meloni ad Algeri | accolta da primo ministro Benabderrahmane 2

la Repubblica

Né Matteo Salvini né Silvio Berlusconi vogliono e possono fare da ancelle di. E quindi una netta vittoria di FdI alle Regionali porterebbe a tensioni nella maggioranza e nel, con la ...È quello che sta succedendo in queste ore in merito al decreto Milleproroghe con emendamenti della maggioranza che chiedono nuove proroghe per le concessioni sconfessati dalche di ... Balneari, nuova tegola sul governo: Meloni non vuole lo scontro con l'Europa e frena i suoi, Forza Italia e L… “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la sua piena fiducia nel ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti ...Questa sera la cena con il primo ministro, domani l’incontro con il presidente: Giorgia Meloni è in Algeria per un viaggio istituzionale che ...