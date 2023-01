Governo | Bonaccini | ' le contraddizioni ci sono | partiamo da lì'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen (Adnkronos) - Nel"leci. Si può partire da lì per dimostrare una inefficacia del". Lo ha detto Stefanoa Mezz'ora in più.

Ravenna e Dintorni

I candidati alla segreteria Pd, da sinistra:, De Micheli, Cuperlo e Schlein Da tempo ... Vedo Conte e Calenda più preoccupati a fare opposizione a noi, invece che al. Un comportamento ...È mancata solo la sedia. Quella usata una settimana fa da Stefanonel piazzale del Belvedere di San Leucio a Caserta. Dove è dovuto salire su una sedia ed ...dei guai fatti dal... De Pascale: «Bonaccini l'uomo giusto per un'alternativa di governo» Roma, 22 gen (Adnkronos) – Nel governo “le contraddizioni ci sono. Si può partire da lì per dimostrare una inefficacia del governo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Mezz’ora in più.Via libera al nuovo Manifesto, rientrano i bersaniani di Articolo 1. Elly Schlein insiste su ambiente, precariato e diritti. L’addio di Letta ...