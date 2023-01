Gomitata a gioco fermo | giovane calciatore finito all’ospedale | Aradeo-Otranto sospesa Stamattina

(Di domenica 22 gennaio 2023) «La Asd Città diaugura una pronta ripresa al ragazzo vittima del grave episodio accaduto nella odierna mattinata e rimarcando la vicinanza a lui, ai familiari, ai compagni di squadra e a tutti i componenti dell’Asd Giallorossie preannuncia azioni esemplari nei riguardi dell’autore del gesto violento». Netta e chiara la presa di posizione della società del presidente Giovanni Mazzeo dopo quanto accaduto questa mattina sul terreno didello “Spina” in occasione della gara valida per il campionato regionale Allievi tra i padroni di casa e la compagine idruntina. Attorno al 25’del primo tempo e con il Città diin vantaggio 2-0, unbiancazzurro ha colpito acon unaun avversario, il quale è ...

Gomitata in campo tra avversari: calciatore 15enne in ospedale con trauma cranico. Sospesa la partita Aradeo-O È accaduto durante l'incontro tra Allievi Regionali Aradeo – Città di Otranto: al giocatore è stato riscontrato un trauma cranico ...E' accaduto durante la gara di calcio giovanile tra Aradeo e Otranto. Dopo l'episodio le società hanno chiesto di sospendere la partita ...