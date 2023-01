(Di domenica 22 gennaio 2023) Iisti del PGAsono ormai giunti ad un round dal termine dell’appuntamento settimanale. Terminato infatti il terzo round del The(montepremi 8 milioni di dollari), evento nato nel 1960 con il nome di Desert Classic. Quando mancano 18 buche alla conclusione troviamo una coppia di protagonisti al. Si tratta dell’e dello spagnolo Jon. Quest’ultimo un supero -7 sullo Stadium Course agguantando il rivale a -23 (193 colpi). Altra prova di sostanza per, bravo a chiude la terza tornata con lo score di -5. Gran vantaggio per i due battistrada sui più immediati inseguitori. In terza piazza troviamo infatti a -19 lo statunitense J.T. Poston ed il sudafricano ...

OA Sport

Al termine del primo giro, la classifica generale del The American Express , torneo delTour di, vede al comando Davis Thompson . A La Quinta, in California l'americano conduce con un totale di 62 ( - 10). Staccati di due colpi ben cinque inseguitori, ovvero Tyler Duncan , ......DELTOUR E CAMPI UFFICIALI Per la prima volta puoi giocare nei panni nei panni di un golfista uomo o donna, tra cui Tiger Woods, in modalità di gioco online e locale. Inoltre, vanta campi da... Golf, PGA Tour 2023: Jon Rahm raggiunge Davis Thompson al comando del The American Express I golfisti del PGA Tour sono ormai giunti ad un round dal termine dell’appuntamento settimanale. Terminato infatti il terzo round del The American Express (montepremi 8 milioni di dollari), evento nat ...Francesco Molinari negli Emirati Arabi Uniti rimane in testa alla classifica dell'Abu Dhabi HSBC Championship e può ambire al successo nel primo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023. (ANSA ...