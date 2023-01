Golf | DP World Tour 2023 | Victor Perez si aggiudica l’Abu Dhabi HSBC Championship Quinto Francesco Molinari

(Di domenica 22 gennaio 2023) Iisti del DParchiviano il torneo settimanale chiudendo l’ultimo giro del(montepremi 9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2006, ha vissuto una quarta tornata ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Sorride, che grazie ad un round da -6 risale dalla quarta posizionendosi la kermesse degli Emirati. Il transalpino termina le fatiche con lo score complessivo di -18 (270 colpi), potendo vantare una lunghezza di margine sullo svedese Sebastian Soderberg e sull’australiano Min Woo Lee. -16 e quarta posizione in solitaria per l’irlandese Padraig Harrington, mentre lo svedese Alex Noren chiude in quinta piazza con il punteggio di -14 in compagnia di ...

Tiscali

... tappa del PGA Tour di. Favorito verso l'ultima giornata è lo spagnolo, qui già vincitore nel 2018 e a caccia del quarto successo nelle ultime sei gare disputate tra PGA e DPTour. Con una ...Il montepremi e il prize money dell' Abu Dhabi HSBC Championship 2023 , torneo del DPTour appartenente anche alle Rolex Series. La stagione del grandeinizia a entrare nel vivo e negli Emirati sono in palio punti pesanti per la qualificazione alla Ryder Cup 2023 in ... Golf: World Tour. Checco Molinari e Migliozzi in testa ad Abu Dhabi I golfisti del DP World Tour archiviano il torneo settimanale chiudendo l’ultimo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship (montepremi 9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2006, ha vissuto una quarta ...Jon Rahm in California insegue la quarta vittoria nelle ultime sei gare giocate tra PGA Tour e DP World Tour. (ANSA) ...