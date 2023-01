Golf | Abu Dhabi Championship 2023 | Francesco Molinari chiude al quinto posto

La Gazzetta dello Sport

Il tutto senza dimenticare gli Australian Open di tennis e anche il, con Francesco Molinari e Guido Migliozzi in altissima classifica nel torneo diDhabi.Il montepremi e il prize money dell'Dhabi HSBC Championship 2023 , torneo del DP World Tour appartenente anche alle Rolex Series. La stagione del grandeinizia a entrare nel vivo e negli Emirati sono in palio punti pesanti per ... Molinari e Migliozzi comandano ad Abu Dhabi I golfisti del DP World Tour archiviano il torneo settimanale chiudendo l’ultimo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship (montepremi 9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2006, ha vissuto una quarta ...Per Francesco Molinari negli Emirati Arabi Uniti è sfumato nell'ultimo round il sogno di tornare alla vittoria che l'azzurro insegue ormai da quasi quattro anni. (ANSA) ...