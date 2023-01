Gnonto | «Non penso che per giocare un giovane debba per forza andare all’estero» 

(Di domenica 22 gennaio 2023) Al Leeds sta facendo faville, delle sue prodezze abbiamo già parlato. Oggi Wilfriedha rilasciato un intervista sulla Gazzetta dello Sport nella quale ha anche parlato della necessita dei giovani diad alti livelli. A 19 anni,mostra una maturità che in pochi alla sua età dimostrano, e il 2023 sembra essere il suo anno dopo il primo gol in Premier contro il West Ham di Scamacca. «La Premier è uno dei campionati migliori d’Europa, se non il migliore. Tutte le squadre giocano a viso aperto e c’è un’intensità altissima. È una grandissima sfida per me, perché ho l’opportunità di confrontarmi ogni settimana con alcuni dei giocatori più forti. Ho pensato che l’ambizione del Leeds combaciasse con la mia e che questa fosse la società migliore per continuare a crescere. Giochiamo un calcio molto veloce e offensivo e le mie ...

