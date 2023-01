La Gazzetta dello Sport

Alla conquista della Premier League, a 19 anni. Mica male. Wilfriedoggi alle 15 avrà contro il Brentford un'altra chance per mostrare perché il Leeds è già pazzo di lui e in Inghilterra c'è chi giura che sia il miglior adolescente del campionato. Il 4 gennaio, ...ha trovato fortuna in Svizzera, dopo aver lasciato l': ' Non penso sia obbligatorio andare all'estero per un giovane. Bisogna giocare, questa è la cosa più importante. Se questa ... Gnonto: "L'Inter mi ha formato, adesso voglio sfondare in Premier (e in nazionale)" Il giovane talento azzurro è già idolo al Leeds: “Qui si gioca a un ritmo incredibile, mi confronto con i giocatori più forti. Il migliore Haaland” ...Wilfried Gnonto, 19enne azzurro che sta ben figurando in questi primi mesi al Leeds, parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.