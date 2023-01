La Gazzetta dello Sport

LA NOTAultra criticano una dirigenza "boriosa e faccendiera" che "aveva come unico scopo ridurre la storia sportiva di una società leggendaria a una mera operazione economica, un prodotto da ...Scontrichoc per la partita di serie D tra Paganese e Casertana . Un pullman che trasportava tifosi della Casertana ha preso fuoco durantescontri. Fermo tra via San Domenico e via Leopardi a Pagani ... Gli ultrà della Juve: "Peggio che nel 2006! Dirigenti colpevoli"