Gli interisti tremano | l’addio è doppio | 120 milioni di euro

Liberoquotidiano.it

... cardine degli ingranaggie vincendo la Supercoppa con un sonoro 3 - 0 nel momento peggiore della stagione del Milan. A fine partita è lui stesso ai microfoni a ricordareeccessivi ...... oltre all'enorme credito che la buona sorteha riservato . Senza queste qualità e senza degli episodi enormemente favorevoli, questa è una squadra da piazzamento europeo . Dunque, noi... Milan, drammatico crollo emotivo per Calabria: gli interisti lo distruggono Praticamente perso Skriniar, l'Inter dovrà lavorare per evitare di approcciare la prossima estate con altri casi simili. Il riferimento è a Bastoni e… Leggi ...Oggi, domenica 22 gennaio, un programma di sport decisamente intenso e tutto da vivere in compagnia di OA Sport. Si comincerà fin dalle prime ore del mattino con le gare degli sport invernali e soprat ...