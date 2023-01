Giustizia | da Meloni piena fiducia in Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo le notizie infondate circa le presunte divisioni tra il presidente del Consiglio e il ministro Giorgietti, tra il presidente del Consiglio e il ministro Piantedosi, oggi è la volta del ministro. Spiace deludere, ma il clima nel Cdm è ottimo e tutti i ministri lavorano insinergia con palazzo Chigi. Nello specifico, il presidenteribadisce la suanel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani”. Così in una nota Palazzo Chigi, aggiungendo che “in questo quadro, il presidentee il ministrosi incontreranno in settimana per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato dellaitaliana. Il ...