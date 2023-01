La Stampa

... i cui ingredienti principali devono essere, sviluppo, solidarietà'. In secondo luogo, ... è partito da questa premessa per sottolineare come quella della Chiesa sia l'unica voce ', ferma ...... finalizzato a tenerel'attenzione sulla violenza contro le donne e a promuovere la ...Stefania Pavone che ha fortemente voluto che il lavoro travalicasse le mura del Palazzo diper ... Giustizia, alta tensione, Salvini: “Basta scontri tra politica e magistrati” Continua il progetto INVISIBILIA, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Benevento con il Comitato Pari Opportunità, finalizzato a tenere alta ...Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha parlato anche delle regionali in Lombardia: "Spero in un'alta affluenza" ...