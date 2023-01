Giuseppe Battiston debutta alla regia con “Io vivo altrove!”

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA – Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, odiano entrambi la vita nella grande città e coltivano insieme il sogno di andare a vivere in campagna. Ma dovranno presto fare i conti con una realtà diversa da quella che immaginavano. “Io”, diretto e interpretato da(al suo debutto come regista), è arrivato in tutte le sale cinematografiche italiane il 19 gennaio. Il cast, oltre allo stesso, vede la presenza di Rolando Ravello, Teco Celio, Diane Fleri, Ariella Reggio e Alfonso Santagata. Una produzione Adler Entertainment. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Lo ha fatto a lungo con suo marito, Gianmaria Testa, indimenticato cantautore scomparso nel 2016, e con artisti come Erri De Luca, Paolo Rossi,Cederna, Mario Brunello e ...Lo ha fatto a lungo con suo marito, Gianmaria Testa, indimenticato cantautore scomparso nel 2016, e con artisti come Erri De Luca, Paolo Rossi,Cederna, Mario Brunello e ... Successo per l'attore-regista Giuseppe Battiston, ospite al Cinergia ... ROMA - Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, odiano entrambi la vita nella grande città e coltivano insieme il sogno di andare a vivere in ...Trama: Una bambina vive in un mondo di adulti con la madre, che cerca di assicurarsi che lei sia pronta per esso. Il suo vicino, vecchio ed eccentrico aviatore, attraverso le pagine del suo diario e i ...