Giuntoli tra i fautori della grande stagione del Napoli | rischia l’addio | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il futuro di Cristianonon è ancora stato chiarito ufficialmente, dopo le numerose voci d’addio che si sono susseguite nelle scorse settimane. Il direttore sportivo delha un contratto in essere fino al 2024 e non avrebbe senso parlare di futuro. Più volte è stato lo stesso direttore sportivo a parlare in maniera chiara e definitivasua soddisfazione di “vestire” i colori azzurri esua permanenza.Juventus (Getty Images)nuovo direttore sportivoJuventus? LeCristianopiace alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di nuove figure dirigenziali da portare in società dopodel vecchio Consiglio di ...