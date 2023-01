“Giù il sipario” Terremoto in tv | il programma a rischio stop dopo una stagione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 gennaio 2023) Guai per Caterina Balivo. La bella conduttrice è ripartita con un nuovosu La 7che “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà” ha raggiunto risultati non proprio esaltanti. Parliamo di 277.000 spettatori con l’1.5%, davvero troppo poco per lei. Adesso, però, Caterina punta forte su “Lingo – Parole in gioco” che il prossimo 28 gennaio saluterà il pubblico con puntate inedite. Grande entusiasmo e qualche preoccupazione per lei alla vigilia. Già a settembre, infatti, Caterina Balivo ammetteva che presentare un quiz show nella fascia preserale di La 7 fosse una sfida parecchio complicata e difficile. C’è da competere con “L’Eredità” e “Avanti un altro” che conquistano praticamente tutto il pubblico della tv. Ebbene ilè partito piano, forse per qualcuno troppo piano. È vero che col tempo gli ascolti sono cresciuti ...