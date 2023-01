Giroud e la delusione Mondiale | “Mi fa male al cuore | ora voglio finire al meglio col Milan”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’attaccante della Nazionale francese Olivierè tornato a parlare dellaalall’emittente locale Canal+: “Sono andato avanti, sono tornato ao peralquesta stagione, ma mi faal. Non ho rivisto nulla, nessuna immagine. È stato unmolto bello, avevo segnato 4 gol in 5 partite. Sono rimasto deluso e sorpreso di essere uscito così presto in finale. Penso che sia stata una scelta tattica, avrò l’opportunità di parlarne con Deschamps. Uscire al 40? di una finale di Coppa del Mondo non è facile… All’inizio avevo molti sentimenti che si mescolavano, ma dopo ero al 200% dietro la squadra“, le parole del centravanti del. SportFace.