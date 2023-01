Giffoni | il polo nazionale della nocciola non c’è On Bicchielli scrive al Ministro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Porta la data del 18 gennaio 2023 la interrogazione a risposta scritta che il deputato salernitano Pinoha rivolto aldell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Interrogazione politicamente ‘pesante’.(vice presidente di Noi Moderati) fa partemaggioranza. Eletto proprio nel collegio il cui territorio è sovente al centrosua azione politica. Nell’atto si legge: “A luglio del 2020 si annunciava la posaprima pietra del complesso «frutta in guscio Made in Italy» da realizzarsi in contrada Monaci, ...

Valle Piana . Dove sono finiti i fondi per la realizzazione delnazionale della nocciola e della frutta in guscio Made in Italy da realizzarsi in contrada Monaci, alle porte di...Dove sono finiti i fondi per la realizzazione delnazionale della nocciola e della frutta in guscio Made in Italy da realizzarsi in contrada Monaci, alle porte diValle Piana in provincia di Salerno È quanto chiede il vice presidente di ... Nocciola di Giffoni, il polo è un cantiere abbandonato. L ... Il vice presidente della Camera dei Deputati di Noi Moderati ha presentato un'interrogazione al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e al ministero delle Imprese e de ...