Gianni Agnelli - Le auto con aneddoti del sovrano di Torino - FOTO GALLERY

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ormai venti anni fa, il 24 gennaio del 2003, veniva a mancare, una delle figure più importanti della storia imprenditoriale del nostro Paese. Secondo le fonti dell'epoca, addirittura circa 100 mila persone si misero in fila alla camera ardente allestita al Lingotto per l'ultimo saluto all'Avvocato: da Washington a Mosca, che ai tempi dell'Urss lo considerava alla stregua di un capo di stato, la notizia della scomparsa dell'allora primo industriale d'Italia aveva raggiunto ogni parte del mondo. L'uomo e le sue. Con la sua passione per le aziende di famiglia, prima fra tutte la Fiat,ha più o meno volontariamente fatto parte della vita di tanti italiani, senza contare i dipendenti, i tifosi della Juve o della Ferrari. L'Avvocato, però, era anche un amante dell'eleganza, con una propria ...

Il prossimo 24 gennaio saranno trascorsi vent'anni dalla morte di, ricordato dal nipote Lapo Elkann in un'intervista rilasciata a Walter Vetroni sulle colonne di Oggi. Il fratello dell'attuale presidente della Ferrari ha discusso delle passioni che ...Il presidente della compagnia aerea Neos, in passato nei board di Exor e di Alpitour, ricorda, in un'intervista all'ANSA, lo zio, l'Avvocato, scomparso vent'anni fa, il 24 gennaio 2003. Jas Gawronski: «Dissero a Gianni Agnelli della morte del figlio: era disperato, ma non pianse» Vent’anni fa la morte dell’Avvocato. «Una sola donna lo ha veramente coinvolto, non dirò mai chi. Al primo loro incontro, Malagò disse: “Avvoca’, diamoci del tu”. L’unica persona alla quale riconobbe ...Se non è un addio è un mezzo addio. Andrea Agnelli lascia il vertice di Stellantis, la Fiat di un tempo prima della fusione con il gruppo francese Peugeot (e in precedenza con quello americano Chrysle ...