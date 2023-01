Gianluca Vialli | la toccante messa organizzata dalla Sampdoria

(Di domenica 22 gennaio 2023) A Genova, nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti, c'è stata laper ricordare, scomparso lo scorso 6 gennaio. Centinaia i tifosi che sono accorsi fuorichiesa intonando cori per il campione di Cremona. Hanno partecipato alla cerimonia gli ex compagni di squadra, quelli delladello scudetto, il presidente del club Marco Lanna e tutta la squadra della Samp accompagnata dall'allenatore Dejan Stankovic. Anche la Regione Liguria, presente con il governatore Giovanni Toti, ha reso omaggio ancora una volta a, proiettando sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari il video con le immagini più significative della sua carriera.

Genova - Piazza Matteotti gremita di persone, ieri pomeriggio, per il tributo organizzato per il super campione che ha giocato nella Sampdoria all'apice della storia sportiva e si è spento per un tumore in una clinica, a Londra. Migliaia di persone, tra loro anche moltissimi ... In migliaia si sono ritrovati nella chiesa del Gesù a Genova per dare l'ultimo saluto al grande Gianluca Vialli: le immagini ...