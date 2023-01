Giancarlo Magalli parla della sua brutta malattia | “Ho perso 24 kg | rischiavo di morire”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo un periodo lontano dalla tv oggiè tornato sul piccolo schermo. Il famoso conduttore ha scelto di raccontare la suaa Verissimo da Silvia Toffanin.ha spiegato che la sua assenza in televisione era dovuta ad un’infezione che l’ha costretto ad un lungo ricovero e poi alla scoperta di un linfoma, che però ha curato. Il ritorno diin TV dopo aver24kg per#Verissimo pic.twitter.com/UHCgtdGQxY — Boomerissima (@Boomerissima) January 22, 2023: “Un’infezione e poi anche un linfoma” “Sì sono dimagrito, ho24 kg, questo è quello che resta di me.. Questa è la prima volta che mi si rivede in televisione dopo mesi difficili e ho scelto te. ...

Corriere della Sera

Dopo un anno di assenza dalla tvtorna e parla della sua malattia e della sua battaglia: ha perso 24 ...si è raccontato oggi a Verissimo per la prima volta dopo diversi mesi di assenza dal piccolo schermo. Il motivo è riconducibile ad una malattia, un tumore, che ha colpito il noto ... Giancarlo Magalli torna in tv: «Ho avuto un linfoma, sono dimagrito di 24 chili» Il conduttore televisivo romano è sbarcato nello studio di Verissimo e ha parlato per la prima volta dei problemi di salute avuti ...Giancarlo Magalli , storico volto Rai, torna in tv e lo fa alla concorrenza. Ospite della trasmissione Verissimo , su Canale5, ha raccontato il suo ...