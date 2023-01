Giancarlo Magalli | come sta dopo la malattia? Cosa ha avuto | il racconto oggi a Verissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023)è ospite ae rilascerà una toccante intervista a Silvia Toffanin. Ad accompagnarlo in studio ci saranno le sue due adorate figlie: Manuela e Michela, e le dichiarazioni che rilasceranno saranno molto intime. Lui, infatti, è stato costretto a lasciare la tv per un po’ di tempo a causa di una brutta. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui,staha. Domenico Modugno, chi è la moglie Franca Gandolfi: età,, figli, matrimoniosi racconta aC’è grande attesa per la sua toccante intervista dinegli studi del talk show più famoso della domenica. Ha deciso di ...