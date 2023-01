GF Vip | i vipponi avvertono la scossa di terremoto | la reazione

Fidelity News

Nuovo dramma al GF, ma questa volta non c'entrano nulla i. Pare infatti che una ragazza sia fuggita con i soldi delle raccolte organizzate per gli aerei degli 'Oriele'. Ma andiamo con ordine… In poche ...... 'Ti butti da un ca...volo all'altro' Grande Fratello, tre concorrenti ripresi dalla regia ... quando in realtà questo andrebbe contro il regolamento perché idovrebbero restare con una sola ... GF Vip, il pubblico chiede la squalifica di due vipponi In camera da letto, l'attrice fa delle riflessioni su alcuni suoi compagni e condivide le qualità che cerca in un uomo ...L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato il nuovo avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Le sue parole ...