Germania | Pronti ad autorizzare la Polonia a inviare i carri armati in Ucraina

Laè pronta ad autorizzare la Polonia ad inviare carri armati Leopard all'Ucraina. Lo ha affermato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock precisando che la"non si opporrà" al desiderio della Polonia di inviare carri armati Leopard di fabbricazione tedesca in Ucraina, se Varsavia chiederà l'autorizzazione. "Se ci viene posta la richiesta, allora ...Tensioni tra Stati Uniti eLa questione della fornitura di c arri armati Leopard a Kiev avrebbe causato tensioni tra Stati Uniti etali da provocare uno scontro tra il segretario ... Ucraina, la diretta. Germania: "Pronti ad autorizzare Polonia a invio ... La Germania è pronta a concedere alla Polonia di inviare i carri armati Leopard in dotazione alle sue forze armate all'Ucraina. E' ...Noi continueremo a fornire all'Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno: lo ha promesso oggi il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al fianco del presidente francese, E ...