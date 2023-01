Agenzia ANSA

Applausi scroscianti, canti ed emozioni per il ritorno in campo di Sebastien, all'esordio con il Borussia Dortmund, che oggi ha battuto per 4 - 3 l'Augusta. L'ex centravanti dell'Ajax, operato nei mesi scorsi per un cancro ai testicoli, è entrato in campo al 61', ...ha sconfitto un tumore ai testicoli per il quale si è dovuto operare per ben due volte da quando è arrivato indall'Ajax in estate. La punta 28enne ha deciso di celebrare la giornata ... Germania: Haller torna in campo 8 mesi dopo cancro - Calcio Il giovane talento inglese è protagonista con un gol e un assist decisivo nel 4-3 con l'Augusta. Senza Schick, sono Bakker, Adli e l'ex Genoa a trascinare il Leverkusen a Moenchengladbach ...L'attaccante è tornato a giocare dopo la malattia. E' entrato in campo al minuto 62 della sfida contro l'Augsburg.