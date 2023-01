GdS – Roma | Pinto | “Zaniolo? Ha messo gli interessi personali davanti a quelli della squadra”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 19:15:44 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Dopo la decisione del giocatore di non rendersi disponibile per la sfida contro lo Spezia infatti, è arrivata la reazione ufficiale del g.m. giallorosso: “Non è la prima volta che accade…”. E adesso cosa succede? Lae Nicolòsono sempre più distanti. Dopo la decisione del giocatore di non rendersi disponibile per la sfida contro lo Spezia infatti, è arrivata la reazione ufficiale del club dei Friedkin. A condannare duramente il comportamento del classe ’99 non è stato – almeno per ora – José Mourinho ma il general manager Tiago. Nel pre partita dal Picco, le parole del dirigentenista accrescono le dimensionifrattura tra società e calciatore: “? ...