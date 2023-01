Fulvio Tapparo | morto lo storico attivista No Tav | investito e ucciso da un' auto | aveva 72 anni

TorinoToday

Un uomo è morto nella serata di sabato 21 gennaio in Valle di Susa dopo essere stato investito da un'auto a Venaus, in provincia di Torino. La vittima è Fulvio Tapparo, 72 anni, attivista storico del movimento No Tav. L'incidente è avvenuto su una strada provinciale, che stava attraversando a piedi in un tratto non coperto da illuminazione.