La Gazzetta dello Sport

Ilsoffre, prende le misure intorno alla mezz'ora e ribalta tutto in tre giri d'orologio. Dopo uno scambio con Lulic, al 37' è Moro a firmare l'1 - 1: per l'attaccante è il quarto centro in ...... lo screening urologico con ecografie della prostata e della vescica, al quale, come, per ... Torre Cajetani, Fumone, Veroli, Boville Ernica, Ferentino e: una conferma in più di quanto "... Frosinone sempre più leader: tris in rimonta a Brescia e +6 su Reggina e Genoa Scopri risultati e classifica della 21esima giornata Serie B 2022/2023 che si è giocata tra sabato 21 e domenica 22 gennaio ...Buon avvio delle rondinelle nella gara che segnava l’inizio del Clotet ter: la rete del vantaggio confezionata dai due nuovi arrivati, poi la difesa sbanda a più riprese e la capolista dilaga. Contest ...