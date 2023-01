Frosinone | Grosso | «Per il campionato è ancora lunga»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le parole di Fabiodopo la vittoria delsul Brescia: «Ce la teniamo stretta perché è un successo pesante» Il tecnico del, Fabioha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Brescia. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non avevo chiesto ai ragazzi reazioni o prestazioni perché gli altri avevano fatto qualcosa, noi dobbiamo essere bravi a fare sempre le prestazioni a prescindere da quello che succede attorno. Lo dico dall’inizio, il nostro obiettivo è quello di andare in campo, dare tutto quello che abbiamo a farlo nel migliore dei modi per ottenere il miglior risultato possibile. Oggi è venuta la vittoria e ce la teniamo stretta perché è un successo pesante».– «. Dobbiamo alzare il nostro ...

Il tecnico delFabioha commentato la vittoria contro il Brescia nel posticipo di B: "Il nostro obiettivo è quello di andare in campo, dare tutto quello che abbiamo a farlo nel migliore dei modi per ...Rispondeal 16' con l'esordio di Baez per l'ottimo Mazzitelli e Garritano per Caso. Si continua a viaggiare su binari di una gara senza picchi emozionali. Ilnon la chiude e allora ... Frosinone, Grosso: "Successo pesante. Inseguitrici Bisogna sempre alzare l'asticella" Ventunesima giornata del campionato di serie B che si è completata con la vittoria del Frosinone sul Brescia nel posticipo della domenica. I ciociari rispondono quindi a Reggina e Genoa, ...Il Palermo batte il Bari e vede la zona play off. La capolista Frosinone vince 3-1 a Brescia, Genoa corsaro a Benevento, Reggina batte Ternana.