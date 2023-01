Freestyle | Coppa del Mondo | Deromedis quarto nella gara bis a Idre Fjall

OA Sport

: a Le Relais, in Canada, No Roth si piazzato secondo nella prova didel Mondo degli aerials. L'elvetico, con 121,24 punti, stato battuto solamente dallo statunitense Quinn Dehlinger ...Sono tre gli azzurri che non sono riusciti ad accedere alla gara didel Mondo di slopestyle freeski a Laax, in Svizzera: Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Rene Monteleone . I tre azzurri si sono classificati rispettivamente in 29esima, 35esima e 49esima ... Sci freestyle, Coppa del Mondo 2023: Dehlinger e Thenault vincono la seconda tappa a Le Relais A Laax (Svizzera) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Lo svizzero Andri Ragettli ha trionfato con il punteggio di 79.08, conquistand ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.