Globalist.it

Esiste un solo motivo per non farlo E anticipo anche - conclude- la solita risposta scontata della destra: no, non ci sarebbe nessuna tassa in più sul ceto medio."M5s e Nicolahanno presentato due emendamenti, bocciati dalle Commissioni, che ... si registra nel centrodestra con la Lega che contesta l'efficacia delle sanzionila Russia: lo ha ... Fratoianni contro Meloni: “Pensa alle intercettazioni, ma non fa nulla contro le ingiustizie” 22 Gennaio 2023 - 19.11 Un governo reazionario che premia i ricchi e protegge i colletti bianchi, “Invece di tentare di mettere il bavaglio ai giornalisti e di bloccare le inchieste dei magistrati del ...Liberare la Lombardia questo il proposito di Alleanza Verdi e Sinistra. Liberarne le energie necessarie per assicurare giustizia ambientale e sociale insieme. All’iniziativa rosso-verde di sabato 21 g ...