Francesco Ruggiero | chi era il cardiologo di Gina Lollobrigida | età e patrimonio | ultime news sull’eredità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023)ci ha lasciati da pochi giorni e il mondo dello spettacolo è in lutto. Nelleore stanno uscendo tante dichiarazioni su di lei, la sua malattia e, soprattutto, sulla sua eredità. Oggi pomeriggio negli studi di Domenica In ci sarà, ilche l’ha curata negli ultimi anni di vita e rilascerà importanti dichiarazioni. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi èè unmolto bravo ed importante a livello nazionale, ha curato numerosi vip e, tra questi, anche. Non ha mai voluto diffondere troppe informazioni sula sua vita privata né sulla sua biografia. ...